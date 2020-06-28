В Исландии действующий президент переизбирался с 92,2% поддержки

В 2016 году Гвюдни Йоуханнессон стал президентом при поддержке 39,1% избирателей.

Об этом сообщает местная телекомпания RÚV.

Cоперник Йоуханнессона Гудмундур Франклин Йонссон получил только 7,8% поддержки избирателей. Всего на выборах проголосовало 169 тысяч человек. За Йоуханнессона проголосовали 151 тысяча избирателей, за его соперника – 13 тысяч. Остальные бюллетени были признаны недействительными. Население страны – 364 134 человека.

При этом, такой отрыв – не рекордный. В 1986 году президент Вигдис Финнбогадоуттир получила на выборах 94,6% против 5,4% у соперника.

В 2016 году, Гвюдни баллотировался против восьми других кандидатов и получил 39,1% голосов.

После выборов он заявил, что результаты выборов являются "подтверждением того, что народ был доволен тем, как я справился со своей работой здесь, в Бессастадире (резиденция президента Исландии, –ред.), а также указанием и подтверждением того, что мой долг – продолжать по тому же пути. За это я очень благодарен", – сказал он.

52-летний президент Исландии женат вторым браком на канадке, у него пятеро детей.

Его предшественник Оулавюр Рагнар Гримссон управлял страной пять сроков подряд с 1996 года.

Президент в Исландии исполняет, в основном, представительские функции, но у него есть право накладывать вето на принимаемые законы и созывать референдумы.

В стране зафиксировано 10 смертей от коронавируса, и в настоящее время в Исландии 10 активных случаев заболевания.

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