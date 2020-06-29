Из-за бойкота Facebook рекламодателями Цукерберг потерял $7 млрд

Из-за бойкота Facebook рекламодателями Цукерберг потерял $7 млрд

Фото: bbc.com

После того, как крупнейший рекламодатель в мире – Unilever Plc – присодинился к бойкоту Facebook, акции соцсети упали на 8,3%

Это самое масштабное падение акций за последние три месяца, пишет Bloomberg.

Facebook потерял $56 млрд от своей рыночной стоимости, а состояние самого Марка Цукерберга сократилось на $7,2 млрд. В результате, французский бизнесмен-миллиардер Бернар Арно потестил Цукерберга с третье строчки самых богатых людей мира.

По состоянию на 28 июня к бойкоту Facebook присоединилось более 10 крупнейших компаний мира. Среди них: 

  • Unilever Plc
  • Coca-Cola Co.
  • Honda Motor Co.
  • Hershey Co.
  • Diageo Plc
  • PepsiCo
  • Verizon Communications Inc.
  • Levi Strauss & Co.
  • Diamond Foundry Inc.
  • Patagonia Inc.
  • Ben & Jerry’s Homemade Inc.
  • Viber
  • The North Face
  • REI
  • Upwork Inc.
  • Eileen Fisher Inc.

По данным кампании Stop Hate for Profit, годовой доход Facebook от рекламы составляет $70 млрд.

Рекламодатели объявили Facebook бойкот из-за того, что соцсеть якобы недостаточно борется с подстрекательством против протестующих, расизмом, ненавистью и дезинформацией в преддверии предстоящих президентских выборов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 175 ученых призвали Цукерберга изменить политику в отношении постов Трампа. Ученые, чьи исследования финансировал фонд Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, обратились к главе Facebook с призывом усилить противодействие распространению дезифнормации и разжиганию вражды.