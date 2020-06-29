Из-за бойкота Facebook рекламодателями Цукерберг потерял $7 млрд
После того, как крупнейший рекламодатель в мире – Unilever Plc – присодинился к бойкоту Facebook, акции соцсети упали на 8,3%
Это самое масштабное падение акций за последние три месяца, пишет Bloomberg.
Facebook потерял $56 млрд от своей рыночной стоимости, а состояние самого Марка Цукерберга сократилось на $7,2 млрд. В результате, французский бизнесмен-миллиардер Бернар Арно потестил Цукерберга с третье строчки самых богатых людей мира.
По состоянию на 28 июня к бойкоту Facebook присоединилось более 10 крупнейших компаний мира. Среди них:
- Unilever Plc
- Coca-Cola Co.
- Honda Motor Co.
- Hershey Co.
- Diageo Plc
- PepsiCo
- Verizon Communications Inc.
- Levi Strauss & Co.
- Diamond Foundry Inc.
- Patagonia Inc.
- Ben & Jerry’s Homemade Inc.
- Viber
- The North Face
- REI
- Upwork Inc.
- Eileen Fisher Inc.
По данным кампании Stop Hate for Profit, годовой доход Facebook от рекламы составляет $70 млрд.
Рекламодатели объявили Facebook бойкот из-за того, что соцсеть якобы недостаточно борется с подстрекательством против протестующих, расизмом, ненавистью и дезинформацией в преддверии предстоящих президентских выборов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Работники Facebook восстали против Цукерберга из-за поста Трампа в Twitter. Сотрудники соцсети обвиняют ее основателя в неравном применении правил Facebook.
- 175 ученых призвали Цукерберга изменить политику в отношении постов Трампа. Ученые, чьи исследования финансировал фонд Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, обратились к главе Facebook с призывом усилить противодействие распространению дезифнормации и разжиганию вражды.
- А Facebook заявил, что будет маркировать страницы СМИ, подконтрольных государству. В компании считают: пользователи должны знать, что сообщения исходят от СМИ, находящихся под контролем правительства.