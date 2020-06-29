Из-за бойкота Facebook рекламодателями Цукерберг потерял $7 млрд

После того, как крупнейший рекламодатель в мире – Unilever Plc – присодинился к бойкоту Facebook, акции соцсети упали на 8,3%

Это самое масштабное падение акций за последние три месяца, пишет Bloomberg.

Facebook потерял $56 млрд от своей рыночной стоимости, а состояние самого Марка Цукерберга сократилось на $7,2 млрд. В результате, французский бизнесмен-миллиардер Бернар Арно потестил Цукерберга с третье строчки самых богатых людей мира.

По состоянию на 28 июня к бойкоту Facebook присоединилось более 10 крупнейших компаний мира. Среди них:

Unilever Plc

Coca-Cola Co.

Honda Motor Co.

Hershey Co.

Diageo Plc

PepsiCo

Verizon Communications Inc.

Levi Strauss & Co.

Diamond Foundry Inc.

Patagonia Inc.

Ben & Jerry’s Homemade Inc.

Viber

The North Face

REI

Upwork Inc.

Eileen Fisher Inc.

По данным кампании Stop Hate for Profit, годовой доход Facebook от рекламы составляет $70 млрд.

Рекламодатели объявили Facebook бойкот из-за того, что соцсеть якобы недостаточно борется с подстрекательством против протестующих, расизмом, ненавистью и дезинформацией в преддверии предстоящих президентских выборов.

Как ранее сообщал Фокус:

Работники Facebook восстали против Цукерберга из-за поста Трампа в Twitter. Сотрудники соцсети обвиняют ее основателя в неравном применении правил Facebook.

175 ученых призвали Цукерберга изменить политику в отношении постов Трампа. Ученые, чьи исследования финансировал фонд Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, обратились к главе Facebook с призывом усилить противодействие распространению дезифнормации и разжиганию вражды.