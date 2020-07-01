Перчатки, маски и никакого орального секса: в Амстердаме открывается квартал "красных фонарей"

Теперь клиентам придется соблюдать некоторые правила, чтобы пользоваться услугами секс-работников. Рекомендуется избегать орального секса и поцелуев. Впрочем, теперь всем им придется носить маски и перчатки

Квартал "красных фонарей" в Амстердаме был закрыт с 16 июня. Об этом пишет Daily Mail.

С сегодняшнего дня, 1 июля, все секс-работники возвращаются на свои места. Открытию борделей предшествовала генеральная уборка. Все комнаты были отмыты, как и витрины, в которых обычно стоят проститутки.

Район "красных фонарей", или "Де Валлен", является самым большим и самым популярным районом "красных фонарей" в Амстердаме, в нем находится 300 одноместных номеров, арендуемых проститутками.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте дал "зеленый свет" работе секс-индустрии, после того, как количество заболевших коронавирусом уменьшилось. На сегодняшний день в стране зафиксировано 50 273 заболевших, скончались - 6 113.

О возобновлении работы просили сами секс-работники. Из-за карантина многие начали работать онлайн, а некоторые "ушли в подполье". Но иностранные секс-работницы фактически остались на улице. Они не получают помощи от государства и им пришлось работать нелегально. По этой причине в конце прошлого месяца профсоюз работников района красных фонарей, обратился к правительству с настоятельным призывом вновь возобновить работу секс-индустрии раньше обещанной даты 1 сентября.

Но посетителей "веселого" квартала ждут некоторые правила. Теперь все клиенты должны быть в масках, перчатках и дезинфицировать руки. Оральный секс не приветствуется.

Как ранее писал Фокус:

На время карантина в Германии закрылись публичные дома, а тысячи иностранных секс-работниц оказались на улице и без денег. Многим все же удалось выехать из страны до закрытия границ, но около 3-4% остались бездомными.