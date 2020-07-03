Назарбаеву на 80-летие подарили новый памятник в столице Казахстана
Памятник установлен в Национальном университете обороны. 6 июля Нурсултану Назарбаеву исполнится 80 лет. День Столицы, приходящийся на этот день, отмечают в Казахстане как государственный праздник.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия нового памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.
Накануне было сообщено, что Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции. Заразился он 18 июня, болезнь у него протекала бессимптомно.
19 марта прошлого года Назарбаев после 30 лет пребывания у власти объявил о своем уходе с поста президента, подписав указ о сложении полномочий. Полномочия президента перешли к Токаеву, который до этого был председателем сената республики. 9 июня на внеочередных президентских выборах он победил, набрав 71% голосов.
Назарбаеву уже поставлено несколько памятников не только в Казахстане, но и других странах. В Украине памятник открыт в Днепродзержинске (ныне Каменское), где учился будущий президент. В честь 78-го дня рождения Назарбаева в Национальном музее в Астане была открыта скульптура, копирующая по композиции монумент президенту США Аврааму Линкольну в Вашингтоне.
С 5 июля в Казахстане вводится двухнедельный жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса. В стране приостановят автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах будет ограничена. Вводится запрет на массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.
- В США продолжают массово сносить памятники в ходе протестов против расизма и полицейского произвола. Чаще всего гнев протестующих направлен против монументов лидеров конфедератов во время гражданской войны 1861-1865. Во время уничтожения одного из таких памятников в Портсмуте пострадал один из участников его сноса.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против переноса памятника Уинстону Черчиллю, который, как считают активисты, являлся расистом, с площади Парламента в Лондоне. Джонсон назвал "абсурдным и достойным сожаления" тот факт, что памятник премьеру Британии в годы Второй мировой войны подвергается угрозе.