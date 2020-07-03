Устроивший смертельное ДТП артист Ефремов заявил о своей невиновности
Сейчас артист находится под домашним арестом, куда его отправил суд на два месяца.
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался признавать вину. Об этом рассказал "Москве 24" его адвокат Эльман Пашаев.
По словам защитника, артист данное преступление не совершал.
"Более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – цитирует Пашаева российское издание.
Представляющий интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова адвокат Александр Добровинский высказался о непризнании Ефремовым вины. Его слова передает издание "Подъем".
"Наверное, автомобилем управляли сверхчеловеческие силы. Люди говорят то, что они хотят говорить", – отметил Добровинский, предположив, что защита Ефремова выбрала "тактику", и что "мы что-нибудь еще услышим интересное".
Адвокат подчеркнул, что, согласно экспертизе, автомобиль Ефремова перед ДТП находился "в великолепном состоянии". "Поэтому я и говорю, что в нем, очевидно, нечистая сила, которая управляла автомобилем. А господин Ефремов, наверное, по этой версии, находился на заднем сидении", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.
- Сообщалось, что российский актер признал свою вину в случившемся. Позже СМИ сообщили, что в моче Ефремова, обнаружены следы наркотиков, а в крови – 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.
- 9 июня Таганский районный суд Москвы отправил артиста Ефремова под домашний арест до 9 августа.
- Позже Михаил Ефремов похвалил Владимира Путина и заявил, что не имеет никакого отношения к политике.