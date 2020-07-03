Трамп сомневается, что у Байдена получится сдать когнитивный тест

Президент США призвал своего соперника попробовать его пройти.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Он не сможет сдать экзамен, по которому я получил наивысшую оценку. Он должен попробовать", – написал Трамп.

Ранее издание Washington Post сообщало, что Трамп сказал нескольким своим помощникам, что он не верит, что Байден сдаст когнитивный тест, который два года назад принял у Трампа врач Белого дома как часть ежегодного физического обследования.

Трамп ставил под сомнение умственную работоспособность Джо Байдена, регулярно называя того "Спящим Джо", намекая, что у экс-вице-президента низкий интеллект.

Как ранее сообщал Фокус: