Во Франции Лувр начинает работу после долгого перерыва
Посетить парижский музей можно только в маске, забронировав предварительно на сайте время посещения
Музей начинает работу с 6 июля, об этом сообщает Deutsche Welle.
Чтобы избежать скопления людей, администрация музея проложила четкие маршруты лабиринтом выставочных залов. Возвращаться к пройденным залам и идти в обратном направлении запрещено. Также на полу обозначены места, на которых посетители должны стоять у картин.
"В то же время, это смесь нетерпения, опасения и надежды руководства и персонала большого музея, который потерял более 40 млн евро доходов во время карантина, который лишил привычного нашествия туристов из США, Китая, Кореи, Японии, Бразилии и других стран", – сообщает Le Monde.
Посетители музея обычно состоят из 75% иностранцев, но пока только европейцы из близлежащих стран смогут попасть в музей.
"Руководство музея ожидает три сложных года, осознавая, что общее число проданных билетов в 2020 году будет очень далеко от рекордных 10 млн, достигнутых в 2018 году", – сообщает издание.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эйфелева башня с 25 июня начала принимать посетителей после трехмесячного закрытия из-за коронавируса, но с ограничениями.
- По состоянию на 6 июля в мире зафиксировано 11 559 213 случаев коронавируса при 536 786 летальных исходах и 6 535 902 выздорвевших от COVID-19.