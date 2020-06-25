В Париже после карантина открылась Эйфелева башня

Туристы и парижане снова могут любоваться видом французской столицы с Эйфелевой башни. Но башня пока будет работать с ограничениями, сообщается на официальном сайте.

Посетители до 1 июня не смогут пользоваться лифтами. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасное расстояние между людьми и ограничить риск заражения. Люди будут подниматься и спускаться по лестницам, причем по разным, чтобы потоки не пересекались.

Самая верхняя часть башни пока останется закрытой для публики.

На башню не будут допускаться дети до 11 лет. Число посетителей будет ограничиваться.

Как ранее сообщал Фокус: