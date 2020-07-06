Статистика коронавируса в мире на 6 июля: 11,5 млн случаев и 536 тыс. летальных исходов

Также по миру зафиксировано 6,5 млн случаев выздоровления от COVID-19

По состоянию на 6 июля в мире зафиксировано 11 559 213 случаев коронавируса при 536 786 летальных исходах и 6 535 902 выздорвевших от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Первую строку антирейтинга стран по распространению коронавируса с большим отрывом удерживают США – 2 982 928 случаев и 132 569 летальных исходов. Следом за США идет Бразилия (1 604 585 – 64 900) и Индия (697 836 – 19 700).

Замыкает первую десятку Италия с 241 611 случаями коронавируса и 34 861 летальным исходом.

Как ранее сообщал Фокус:

Американский журнал неотложной медицинской помощи опубликовал отчет о нестандартном симптоме COVID-19, который наблюдался у 62-летнего пациента. У мужчины на протяжении четырех часов наблюдалась эрекция полового члена.