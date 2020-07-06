Восемь человек погибли после столкновения двух самолетов над озером в штате Айдахо
Двое погибших были найдены в самолетах сразу после того, как они утонули. Остальные шесть жертв считаются мертвыми, среди них есть и взрослые, и дети
В американском штате Айдахо два самолета столкнулись над озером Кер-д'Ален и ушли под воду. Восемь человек считаются погибшими, пишет CNN со ссылкой на местную полицию. О происшествии сообщили 5 июля, в 14:20 по местному времени.
Двое погибших были найдены в самолетах сразу после того, как они утонули. Остальные шесть жертв считаются мертвыми, среди них есть и взрослые, и дети, сообщает лейтенант Райан Хиггинс.
Следователи еще не выяснили причину столкновения самолетов и количество людей в каждом из них. Затонувшие самолеты были найдены на глубине 127 футов гидролокаторами, их еще не восстановили. Один из них - Cessna 206, модель второго еще не установлена, сообщил CNN официальный представитель Федерального управления гражданской авиации Иэн Грегор.
Многочисленных свидетелей происшествия опрашивает полиция.
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