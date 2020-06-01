Возле одесского аэропорта упал легкомоторный самолет: один из пилотов погиб
Самолет принадлежал Одесскому авиационному заводу
Самолет Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода совершил жесткую посадку в районе 6 км Овидиопольской дороги (это недалеко от аэропорта), сообщило местное издание "Думская".
Национальная полиция заявила, что на момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован.
Напомним, четырехместный самолет "Дельфин" – собственная разработка предприятия. Первый полет он совершил в 2010 году, но остался невостребованным. В конце мая завод возобновил испытания летательного аппарата.
Фото и видео, сделанные очевидцами на месте события:
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