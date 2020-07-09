Работает под видом фабрики. Спутники заметили активность на ядерном объекте КНДР
Новые спутниковые снимки показали объект, который судя по всему, активно используется Северной Кореей для создания ядерных боеголовок
Спутниковые снимки, сделанные лабораторией Planet Labs, заметили объект в селе Волло-Ри неподалеку от Пхеньяна, который используется для создания ядерных боеголовок. Об этом заявил профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффи Льюи, передает CNN.
По его словам, фотографии имеют все признаки ядерного объекта: периметр, охрана, жилье и подземная инфраструктура.
"На нем есть все признаки ядерного объекта. И он находится рядом с фабрикой бутилированной воды, которая не имеет ни одной из вышеперечисленных характеристик", – заявил Льюи.
Кроме этого, на снимках четко прослеживается транспортная активность.
"Самое большое, что бросается в глаза – это движение транспорта легковых автомобилей, грузовиков и грузовых контейнеров. Эта фабрика очень активна. И этот показатель не замедлялся ни во время переговоров, ни сейчас. Он все еще производит ядерное оружие", –подчеркнул профессор.
Напомним, президент США Дональд Трамп продлил санкции, которые действуют в отношении Северной Кореи еще на один год. В это же время, президент США верит в возможность достичь прогресса по денуклеаризации КНДР.