Рэпер Канье Уэст может лишиться поддержки Илона Маска

Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск, который ранее поддержал выдвижение рэпера Канье Уэста в кандидаты на выборы президента США, может перестать ему помогать.

Об этом сообщает Mashable.

Когда пользователь Twitter указал на комментарии Уэста против абортов и вакцинации, Маск указал, что он может переосмыслить свою поддержку.

В интервью журналу Forbes музыкант заявил, что поддерживает запрет абортов и движение антивакцинаторов. Также Уэст отметил, что предложил Маску возглавить космическую отрасль США.

"Кажется, наши мнения расходятся больше, чем я предполагал", – написал после этого Маск в Twitter, а затем удалил все последние твиты о Канье Уэсте из своего профиля.

Напомним, американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2020 году. 21-кратного лауреата премии Гремми Уэста поддержал исполнительный директор Tesla Илон Маск.