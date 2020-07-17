В США арестовали мужчину, спустившего в казино Лас-Вегаса помощь на время пандемии

Американец обманным путем получил около 8 миллионов долларов и потратил деньги на ставки в казино, а также на фондовом рынке.

В США был арестован житель штата Калифорния, который обманным путем получил финансовую помощь от правительства на время пандемии в размере 8 млн долларов. Об этом сообщает ВВС.

40-летний Эндрю Марнелл обвиняется в подаче фиктивных заявления на получение займа от имени нескольких компаний в рамках правительственной программы помощи на время коронавируса.

По данным прокуроров в Лос-Анджелесе, мужчина потратил сотни тысяч долларов помощи в казино Лас-Вегаса. Остаток средств он использовал для того, чтобы делать ставки на фондовом рынке с высокой степенью риска.

Марнеллу грозит до 30 лет лишения свободы, если его признают виновным в банковском мошенничестве.

Американская "Программа защиты зарплаты" является федеральной инициативой, предназначенной для помощи небольшим фирмам для предотвращения увольнений на фоне пандемии коронавируса. На программу было выделено больше полтриллиона долларов, но инициатива оказалась спорной.

Некоторые аналитики утверждают, что программа слишком уязвима перед мошенниками, а большую часть денег получили компании, которые не нуждаются в помощи.

В начале пандемии Украина получила $15,5 млн от США на борьбу с коронавирусом и его последствиями. За последние 20 лет США инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине.