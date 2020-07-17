British Airways из-за пандемии коронавируса досрочно прекратила эксплуатацию гигантов Boeing 747

У этой авиакомпании сейчас больше всех в мире этих сверх вместительных дальнемагистральных лайнеров – 31 самолет модели 747-400.

British Airways "с большой грустью" объявила, что ее Boeing 747 совершили 17 июля свой последний регулярный коммерческий рейс, говорится в сообщении компании. Она вынуждена отказаться от использования этих самолетов из-за резкого падения спроса на авиаперевозки, вызванного пандемией COVID-19. Ждать же восстановления рынка авиаперевозок можно не раньше 2023 года.

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Компания сообщила, что она ввела в свой парк дальнемагистральных самолетов шесть A350 и 32 Boeing 787, которые на 25% экономичнее по сравнению с 747.

Эксплуатацию модели 747 British Airways начала в 1971 году. В какое-то время в ее парке было 56 таких самолетов.

Всего год назад British Airways перекрасила четыре своих гигантских самолета в "исторические" цвета BOAC (так очень долго называлась эта авиакомпания), чтобы отметить свой столетний юбилей. Теперь и они направятся к своему последнему месту отдыха.

Напомним, в начале июля компания Boeing заявила, что намерена прекратить выпуск Boeing 747 после 50 лет их производства. Кроме того, она решила сократить 15% персонала подразделения по производству пассажирских самолетов.