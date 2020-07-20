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Литва отменяет самоизоляцию для украинцев

Литва отменяет самоизоляцию для украинцев

Фото: Вечерний Гродно

Литва исключила Украину из списка стран риска

Литва исключила Украину из списка государств, после возвращения из которых требуется самоизоляция.

Об этом сообщает baltic-course.

В то же время страна ввела самоизоляцию для тех, кто приехал из Хорватии, Исландии и Испании.

Такой же порядок сейчас действует в отношении граждан Люксембурга, Португалии, Болгарии и Румынии.

Напомним, МИД Украины просит предотвратить продажу авиабилетов за границу украинцам, которые из-за правил карантина могут не впустить в страну назначения. Ведомство обратилось с официальным письмом в Мининфраструктуры и Госавиаслужбу с рекомендациями "провести соответствующую разъяснительную" работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки.