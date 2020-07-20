Литва отменяет самоизоляцию для украинцев

Литва исключила Украину из списка государств, после возвращения из которых требуется самоизоляция.

Об этом сообщает baltic-course.

В то же время страна ввела самоизоляцию для тех, кто приехал из Хорватии, Исландии и Испании.

Такой же порядок сейчас действует в отношении граждан Люксембурга, Португалии, Болгарии и Румынии.