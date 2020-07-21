На ближайшие три года. Россия сократила расходы на милитаризацию

Из-за такого урезания бюджета российские военные не досчитаются в своих карманах 225 млрд рублей (около 300 миллионов долларов). На такой шаг российские власти не решались давно.

Министерство финансов Российской Федерации заложило приличное снижение расходов на государственную программу вооружений на следующие три года.

Об этом говорится в решении Минфина от 20 июля, которое задекларировано в соответствующем документе о сокращении оборонных расходов, передает "Обозреватель".

При этом, в Минфине уточнили, что соответствующая программа предлагается для оптимизации расходов на милитаризацию в 2021-2023 годах.

"Уменьшение на 5% бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы вооружений", – говорится в документе.

По данным российских экспертов, от такого урезания бюджета военная отрасль страны-агрессора недосчитается более 225 млрд рублей.

Отметим, это урезание средств на военные нужды напрямую может быть связано с резким падением цены на нефть. По данным издания "Ведомости", за 2020 год госбюджет РФ недосчитается 1,5 трлн руб. нефтегазовых доходов.

На замещение выпадающих нефтегазовых доходов госбюджета в 2020 году Россия планирует потратить более 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Еще триллион рублей РФ планирует взять в долг.

Напомним, 1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца. После стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп. Новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля, будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го. Согласно договоренностям 23-х стран, в мае-июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года. Президент США Дональд Трамп назвал прекрасной сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии за достижение договоренностей.