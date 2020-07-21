"Правительство не хотело знать". В Британии опубликован скандальный доклад по вмешательству РФ

В докладе говорится, что доказательств российского вмешательства в реферндум нет только потому, что "никто не захотел касаться этого вопроса".

Комитет по разведке и безопасности (ISC) парламента Великобритании предоставил отчет по России. В документе говорится, что Великобритания стала одной из "главных целей" РФ на Западе. Об этом сообщает ВВС.

В отчете ISC говорится, что Великобритания стала мишенью для России из-за своих тесных отношений с США и поэтому, "рассматривается как центральная в западном антироссийском лобби".

В парламентском комитете обвиняют Россию в кампании по дезинформации и кибер-атаках. Но большая часть "очень чувствительных" деталей не вошла в обнародованный документ.

В отчете также говорится, что Великобритания была "явной целью" для дезинформационных кампаний во время своих выборов, но проблему сравнили с "горячей картошкой", так как ни одна организация не взяла на себя инициативу по ее решению.

Член комитета ISC Стюарт Хоси заявил, что никто в правительстве не хотел касаться вопроса о вмешательстве России, "и никто не знал, пыталась ли Россия вмешаться в референдум 2016 года, потому что никто не хотел этого знать".

"Не было никакой оценки российского вмешательства в референдум о выходе из ЕС, и так сложилось из-за того, что никто не захотел касаться этого вопроса. Это резко контрастирует с ответом США на сообщения о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года", – заявил Хоси.

Член комитета также добавил, что оценка вмешательства России в референдум должна быть проведена и обнародована.

Другой член комитета ISC Кеван Джонс также раскритиковал премьер-министра Бориса Джонсона за то, что он не разрешил опубликовать отчет раньше, так как "для задержки не было причин".

Ранее Джонсон заявлял, что нет никаких доказательств о вмешательстве РФ. Премьер-министр не видел причин публиковать скандальный отчет раньше времени. Тогда же Клинтон назвала "постыдным" нежелание Британии публиковать доклад по вмешательству РФ.