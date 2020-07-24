Во Франции расшифровали данные "черных" ящиков самолета МАУ

Технические работы по извлечению данных из бортовых регистраторов продолжались четыре дня.

Во Франции закончили расшифровку данных двух "черных" ящиков сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщили специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA) в Twitter.

Напомним, при расшифровке присутствовали эксперты из Украины и Канады.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.