По всей Греции в православных храмах звонят в колокола.

24 июля в православных храмах Греции был объявлен "день траура" в связи с первой с 1934 года мусульманской пятничной молитвой в храме Святой Софии, сообщает RFI.fr.

По всей Греции в православных храмах звонят в колокола, чтобы выразить протест против того, что Архиепископ Иероним II, предстоятель Элладской православной церкви, назвал "нечестивым оскорблением" бывшего главного византийского храма.

"Сегодня – день траура для всего христианства", – сказал Иероним II.

24 июля в Соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет прошел пятничный намаз.

В воскресенье, 19 июля бывший собор, опять получивший статус мечети, посетил президент Турции Тайип Эрдоган. Он проверил ход ремонтных работ.

Ранее Эрдоган обещал, что двери мечети будут открыты для всех, и вход туда будет бесплатный. За 2019 год Айя-Софию посетили более 3,7 миллиона человек.

Для справки. Собор Святой Софии в столице Византийской империи Константиноволе был построен 1500 лет назад как православный храм. Он был превращен в мечеть после того, как в 1453 году османы завоевали Константинополь, сейчас носящий название Стамбул.

В 1934 году светское турецкое правительство сделало Айя-Софию музеем.