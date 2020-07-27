В США в ходе беспорядков пострадали около 60 полицейских

После массовых акций протеста, прошедших 25 и 26 июля в Сиэтле (штат Вашингтон), задержаны 49 человек. Пострадали 59 полицейских.

В полиции сообщили, что один из пострадавших сотрудников госпитализирован, остальные получили ожоги, ушибы и другие травмы. Протестующие бросали в полицейских камни, петарды, бутылки, били витрины, попытались поджечь здание строящегося центра для несовершеннолетних преступников, а потом взорвать полицейский участок.

Протестующие вышли на улицы в знак солидарности с участниками протестов в Портленде. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал действия местных властей и направил в оба города дополнительные федеральные силы.

Полиция Сиэтла и Портленда классифицировала непрекращающиеся столкновения как мятеж, что дает президенту основание использовать войска.

Фото: Twitter / Seattle Police Dept.

Напомним, две недели назад в Сиэтле полиция ликвидировала "автономную зону", созданную протестующими в начале июня в одном из центральных районов города. Аналогичные зоны попытались создать протестующие в Ричмонде (Вирджиния), Филадельфии (Пенсильвания) и Нью-Йорке.

Во время протестов в американском Остине (штат Техас) погиб человек. Подозреваемый выстрелил в протестующего из винтовки, когда тот сидел в своей машине.

25 июля в Луисвилле, штат Кентукки, по улицам города прошли маршем с оружием десятки чернокожих демонстрантов. Так называемая "Черная милиция", получившая название NFAC, требовала от властей правосудия в деле Брионны Тейлор, 26-летнего специалиста по неотложной медицинской помощи, которая погибла под градом пуль, когда наркополиция с ордером, но "без стука" вошла в ее дом в Луисвилле.

Протесты и погромы в США не утихают с конца мая, когда при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Уличные демонстрации в поддержку прав черного населения под девизом Black Lives Matter переросли в беспорядки, массовые грабежи и погромы.