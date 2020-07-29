В Болгарии 21 день не стихают протесты: резиденцию премьера забросали фальшивыми евро

Требования протестующих разнообразные, но все они связаны с недовольством нынешним правительством страны.

29 июля у здания Совета министров Болгарии в центре столицы на 19 часов запланировано начало массовой акции. Организаторы призывают людей приносить тенты и теплые вещи, так как они настроены остаться у здания правительства до выполнению их требований. В течение всего дня в Софии проводят блокирование ряда дорог.

Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента Румена Радева, который критиковал и обвинял правительство премьера Бойко Борисова в коррупции. Кроме отставки кабинета, митингующие требуют новых парламентских выборов.

Фото: Novinite

28 июля активисты забросали резиденцию Борисова в Бояне фальшивыми банкнотами номиналом в 500 евро с изображением главы правительства Болгарии. Тем самым они хотели привлечь внимание к тому, что не проведено расследование с целью проверить подлинность выложенного в июне в интернет скандального видео. На записи, сделанной в спальне Борисова, видно, что на ночном столике возле спящего премьера лежит пистолет, а в открытом ящике столика находятся пачки купюр 500 евро и золотые слитки.

Тогда премьер сказал на пресс-конференции, что на видео его спальня, но кто-то "подложил на тумбочку и в нее все эти предметы".

Бойко Борисов

Другая группа демонстрантов 28 июля забросала здание Совета министров зелеными шариками для пейнтбола. Таким образом они хотели выразить протест против уничтожения природы в Болгарии.

Участники акции также прошли маршем мимо представительств Еврокомиссии и Европарламента, чтобы привлечь внимание европейских политиков к своим требованиям, а потом заблокировали центральные улицы и важные перекрестки.

Протестующие также требуют отставки генерального прокурора страны, который, по их мнению, намеренно не начинает расследования против людей, связанных с правительством.

Правительство Болгарии исключает возможность собственной отставки. Следующие плановые парламентские выборы должны состояться в стране в марте 2021 года.

Болгария – парламентская республика, то есть правительство отвечает перед парламентом, а не перед президентом.

Напомним, Болгария поблагодарила Украину за создание админрайона с центром в Болграде, в котором будут проживать 74 тыс. болгар.