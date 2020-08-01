В России анонсировали массовую вакцинацию от коронавируса в октябре

В России готовятся к старту массовой вакцинации от коронавируса в октябре 2020 года. Такой срок назвал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, в первую очередь вакцину получат медики и учителя.

"Мы планируем, что уже более широкая вакцинация, все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь", – сказал Мурашко.

Кроме того, российский министр сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершены.

"Сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации", – добавил он.

Отметим, в России разработка вакцины от коронавируса началась в феврале. В ее создании помогла платформа, которую применяли против MERS и лихорадки Эбола. Об этом рассказывал в мае глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он говорил, что вакцину будут вводить в плечо. Производство вакцины может начаться к концу лета, сказал Гинцбург. Руководитель также заявил, что он сам и его коллеги готовы сделать инъекцию себе, однако никакого отношения к исследованиям это иметь не будет. Разработчики часто испытывают на себе и своих родственниках препараты, чтобы убедиться в их качестве.

21 июля в России заявили о готовности первой вакцины от коронавируса. Об этом сказал первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. По его словам, у всех добровольцев-военнослужащих образовался иммунитет к COVID-19, их самочувствие оценивается как нормальное.

Напомним, у политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине, которая разрабатывается в Центре им. Гамалеи. Об этом написало агентство Bloomberg. Агентство получило подтверждение этого у десятков человек.