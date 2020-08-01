Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский призвал президента Беларуси Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с президентских выборов, которые пройдут в стране 9 августа.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться", – сказал Жириновский.

"Александр Григорьевич, оторвитесь вы... и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов", – добавил он.

Кроме того, Жириновский заявил, что самым лучшим вариантом для Беларуси было бы присоединение к России.

Ранее Жириновский сказал, что планирует оставаться в политике до 2036 года, пока ему не исполнится 90 лет.

Напомним, Владимир Жириновский предложил продать забальзамированное тело Владимира Ленина, которое до сих находится в Мавзолее на Красной площади в Москве. По мнению лидера ЛДПР, Ленина вполне могли бы купить Китай или Вьетнам.