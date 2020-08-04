Байден перенес объявление имени своего кандидата в вице-президенты

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перенес объявление имени того, кто станет вице-президентом, в случае его победы на выборах 2020 года. Изначально Байден сообщал журналистам, что собирается огласить свой выбор на этой неделе, однако теперь заявил, что это произойдет не раньше двухнедельного срока.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, такое решение Байден принял из-за обострившейся борьбы между кандидатками. Как известно, ранее он заявлял, что рассматривает на этот пост кандидатуры четырех чернокожих женщин.

В связи с этим, союзники Байдена обеспокоились, что процесс стал "более запутанным, чем должно быть". По их мнению, такая динамика угрожает подорвать усилия Байдена по поиску подходящей кандидатуры и даст возможность команде Трампа начать атаки на потенциальных конкурентов.

"Это было неудачно, но я должна сказать, что предсказуемо", – сказала Донна Бразиле, бывший временный председатель Национального комитета Демократической партии.

"Я надеюсь, мы все помним, что черные женщины и цветные женщины заслуживают уважения", – добавила она.

Издание The Hill отмечает, что одним из рассматриваемых кандидатов стала темнокожая член Конгресса Карен Басс. Хотя она зачастую придерживается довольно радикальных левых взглядов, это не так сильно отпугивает более умеренных демократов, как в случае с другими возможными кандидатами. Один их конгрессменов-республиканцев недавно раскритиковал Басс за то, что несколько лет назад она тепло отозвалась о ныне покойном кубинском лидере Фиделе Кастро.

Претендентами на роль кандидата в вице-президента также называют известную леворадикальными взглядами конгрессвумен Камалу Харрис, сенатора Элизабет Уоррен, сенатора Тэмми Дакворс, а также – бывшего постпреда США при ООН Сьюзан Райс.

Из них Харрис и Райс – афроамериканки, у Дакворс есть азиатские корни. Уоррен – белая американка, однако в прошлом часто заявляла, что некоторые ее предки – коренные жители американского континента, индейцы.

Судя по всему, Байдену предстоит нелегкий выбор.

Отметим, издание The Economist смоделировало возможный исход президентских выборов в США осенью этого года. Согласно полученным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа с вероятностью 91%.