В порту Бейрута взорвалась селитра с судна, принадлежавшего российскому бизнесмену, – СМИ

Судно Rhosus перевозило селитры из Грузии в Мозамбик в сентябре 2013 года и сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

Мощный взрыв в порту Бейрута, который привел к многочисленным жертвам, произошел из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, выгруженных с судна Rhosus в сентябре 2014 года. Владельцем этого судна был российский предприниматель Игорь Гречушкин, утверждают работавшие на Rhosus моряки.

Об этом пишет Медиазона.

По информации издания, конфискованная селитра хранилась на складе порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации с 2014 года. Директор порта сообщил, что селитру сгрузили в порту в соответствии с решением суда, а к конфискованному грузу не было свободного доступа.

По предварительной информации, взрыв произошел во время сварочных работ от искр неких петард, также хранившихся на складе.

Издание пишет, что судно Rhosus перевозило 2 750 тонн селитры из грузинского Батуми в Мозамбик в сентябре 2013 года и сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

После обследования судна ливанская инспекция запретила экипажу выводить его из порта. Часть экипажа ливанские власти отпустили, оставив четверых моряков до появления сменного экипажа, запретив им выходить на берег.

Владельцем судна был проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, который, по словам моряков, "фактически бросил судно".

Исполнительный директор одесского фонда помощи морякам "Ассоль" Наталья Кламм заявляла, что на корабле были украинские моряки.

"Первоначально на борту судна было восемь украинских моряков. После того, как моряки с нашей помощью обратились к украинскому консулу, пятеро наших соотечественников смогли вернуться домой. Для поддержания жизнедеятельности судна на борту остались четверо членов экипажа: трое украинцев и один россиянин", – сказала Кламм.

Оставшимся членам экипажа долгое время пришлось просить о помощи. Они смогли вернуться из Ливана только через год.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, в последний раз судно Rhosus было зафиксировано в 2014 году, в порту, где произошел взрыв.

На своих тематических форумах моряки неоднократно негативно высказывались о судовладельце Игоре Гречушкине и его компании Teto Shipping Ltd. Моряки писали о задержках зарплат и плохом состоянии судна.

Компания Teto Shipping Ltd была зарегистрирована на Маршалловых островах в 2012 году и прекратила свое существование в сентябре 2014 года.

Согласно данным министерства транспорта Испании, в июле 2013 года судно Rhosus на 14 дней оказалось под арестом в Севилье.

Напомним, 4 июля в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута. Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян.

Причина взрыва до сих пор до конца не ясна. Многие считают, что он произошел из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, выгруженных в порту в сентябре 2014 года.