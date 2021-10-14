Снайперы, РПГ и автоматные очереди: в центре Бейрута вспыхнули массовые беспорядки, есть жертвы

На данный момент известно о пяти погибших, причем одна женщина стала случайной жертвой. В центр города пригнали бронетехнику, а военные прочесывают окрестности в поисках снайперов и взрывных устройств.

Минимум пять человек погибли и не менее 60 ранены в результате перестрелки, начавшейся у Дворца правосудия районе Тауни в центре Бейрута, когда сторонники шиитских группировок "Амаль" и "Хезболла" собрались в столице Ливана, чтобы выразить протест против судьи Тарека Битара, расследующего взрыв в порту, прогремевший в августе 2020 года, сообщает France24.com. В совершении последнего как раз и обвиняют высокопоставленных членов "Хеззболлы".

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Первые выстрелы и случайная жертва: что происходит в Бейруте сегодня

Когда толпа следовала по кольцевой развязке в центральном районе Тайуни-Бадаро, на улицах разразилась сильная непрерывная стрельба. Сначала сообщалось об одном погибшем, однако потом количество пострадавших начало расти.

По словам министра внутренних дел Бассама Мавлави, у некоторых жертв были травмы головы, а это позволяет предположить, что они были застрелены снайперами. Он подчеркнул, что это – "очень опасный знак". Среди погибших – 24-летняя женщина, которая случайно была убита в своем доме.

[ + – ] Причиной массовых беспорядков в Бейруте стали снайперы, стрелявшие в протестующих

О том, что беспорядки спровоцировал снайпер, открывший огонь с крыши одного из зданий, пишут и другие СМИ. Так, бейрутский корреспондент Салли Фархат сообщает, что в местных социальных сетях распространяются видеозаписи с изображением снайперов, предположительно причастных к стрельбе. На улицах города видны армейские авто и большое количество военных.

[ + – ] На улицах Бейрута появились военные и армейская техника

Кроме того, появились кадры, на которых видны мужчины с РПГ, а также представители протестующих группировок, стреляющие из автоматов.

[ + – ] Мужчина стреляет в центре Бейрута из автомата

[ + – ] Улицы Бейрута заполонили люди с оружием

На место столкновений прибыли военные ливанской армии, которые пытаются усмирить разъяренную толпу. Во время обследования территории они обнаружили неразорвавшуюся ручную гранату и взорвали ее. В центр города также пригнали бронетехнику, а бойцы пообещали стрелять в каждого, у кого в руках увидят оружие.

Представители вооруженных сил и власти просят людей покинуть опасные районы, где сейчас продолжается проверка прилегающих территорий и крыш зданий на предмет присутствия снайперов или взрывных устройств.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обратился к гражданам с просьбой успокоится и не допустить "междуусобицы". Вместе с президентом Мишелем Ауном глава правительства уже созвал внеочередное заседание Центрального совета безопасности Ливана.

Успокоиться людей призывают также и "Амаль" с "Хезболлой", попросив армию поскорее поймать снайперов, которые открыли огонь по митингующим и провоцируют в стране беспорядки, грозящие перерасти в побоище.

Кто такой Тарек Битар, отстранения которого требуют шиитские группировки в Ливане

Столкновения вспыхнули вскоре после того, как суд отклонил юридическую жалобу на судью Тарека Битара, позволив ему возобновить расследование взрыва в августе 2020 года, разрушившего районы Бейрута. Тогда погибли более 200 человек. Как известно на данный момент, 47-летний судья Тарек Битар, которого требуют отстранить протестующие, собирался вызвать на допрос по делу о взрыве в порту нескольких бывших министров, у которых депутатская неприкосновенность, а также выдал ордер на арест, обвинив чиновников в преступной халатности.

Экс-министр финансов и высокопоставленный депутат от шиитской партии "Амаль" Али Хасан Халил набросился на него после ордера на арест, угрожая "политической эскалацией", если ход расследования "не будет исправлен".

"Хезболла" также является известным критиком судьи, призывающим к его увольнению. Движение, занесенное в черный список США, но присутствующее в ливанском парламенте, обвинило Битара в политической предвзятости, а Вашингтон – во "вмешательстве" в расследование.

Для родственников 215 жертв, погибших при взрыве, Битар, посмевший пойти против элит, инкриминировав высокопоставленным чиновникам обвинение в халатности, – единственная надежда на справедливость.

"Он совестлив и в то же время смел. Это важные качества для судьи", – заявил Юсеф Лахуд, один из адвокатов, представляющих семьи жертв. Дело, которое ведет Тарек Битар, – крупнейшее после убийства бывшего премьер-министра Рафика Харири в 2005 году.

Судья практически никогда не появляется на публике и не общается с прессой. Его снимки практически невозможно найти в СМИ. На протяжении своей карьеры судья-католик с севера Ливана сумел заработать себе репутацию "честного и неподкупного" члена судебной системы даже среди своих недоброжелателей.

В ООН уже выразили обеспокоенность происходящим в Бейруте. Специальный координатор Организации Объединенных Наций по Ливану Джоанна Вронека призвала проявлять сдержанность и обеспечивать безопасность граждан.

[ + – ] В ООН выразили обеспокоенность происходящим в Бейруте

Напомним, взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа прошлого года. Он был такой силы, что его услышали даже на Кипре. Ударная волна снесла половину города, количество погибших уже в первые часы перевалило за сотню, а раненых было более 4000. Следователи установили, что взрыв произошел на складе химической продукции при проведении сварочных работ. Без крыши над головой остались 300 тысяч человек. Основной причиной трагедии была названа халатность. Ущерб, причиненный в результате взрыва в порту Бейрута, был оценен в 15 млрд долларов.