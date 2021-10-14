Снайпери, РПГ й автоматні черги: в центрі Бейрута спалахнули масові заворушення, є жертви

На даний момент відомо про п'ятьох загиблих, причому одна жінка стала випадковою жертвою. У центр міста пригнали бронетехніку, а військові прочісують околиці в пошуках снайперів і вибухових пристроїв.

Щонайменше п'ять осіб загинули і не менше 60 поранені в результаті перестрілки, що почалася біля Палацу правосуддя в районі Тауні в центрі Бейрута, коли прихильники шиїтських угруповань "Амаль" і "Хезболла" зібралися в столиці Лівану, щоб висловити протест проти судді Тарека Бітара, котрий розслідує вибух упорту, що прогримів в серпні 2020 року, повідомляє France24.com. У скоєнні останнього якраз і звинувачують високопосадовців "Хеззболли".

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Перші постріли і випадкова жертва: що відбувається в Бейруті сьогодні

Коли натовп прямував кільцевою розв'язкою в центральному районі Тайуні-Бадару, на вулицях почалася сильна безперервна стрілянина. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, проте потім кількість постраждалих почала зростати.

За словами міністра внутрішніх справ Бассама Мавлаві, у деяких жертв були травми голови, а це дозволяє припустити, що вони застрелені снайперами. Він підкреслив, що це – "дуже небезпечний знак". Серед загиблих – 24-річна жінка, яка випадково була вбита в своєму будинку.

[ + – ] Причиною масових заворушень в Бейруті стали снайпери, що стріляли в протестуючих

Про те, що безлади спровокував снайпер, який відкрив вогонь з даху одного з будинків, пишуть й інші ЗМІ. Так, бейрутський кореспондент Саллі Фархат повідомляє, що в місцевих соціальних мережах поширюються відеозаписи із зображенням снайперів, імовірно, причетних до стрілянини. На вулицях міста видно армійські авто і велику кількість військових.

[ + – ] На вулицях Бейрута з'явилися військові і армійська техніка

Крім того, з'явилися кадри, на яких видно чоловіка з РПГ, а також представників протестуючих угрупувань, які стріляли з автоматів.

[ + – ] Чоловік стріляє в центрі Бейрута з автомата

[ + – ] Вулиці Бейрута заполонили люди зі зброєю

На місце зіткнень прибули військові ліванської армії, які намагаються втихомирити розлючений натовп. Під час обстеження території вони виявили ручну гранату і підірвали її. У центр міста також пригнали бронетехніку, а бійці пообіцяли стріляти в кожного, у кого в руках побачать зброю.

Представники збройних сил і влада просять людей залишити небезпечні райони, де зараз триває перевірка прилеглих територій і дахів будівель на предмет присутності снайперів чи вибухових пристроїв.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті звернувся до громадян із проханням заспокоїться і не допустити "міжусобиці". Разом із президентом Мішелем Ауном глава уряду вже скликав позачергове засідання Центральної ради безпеки Лівану.

Заспокоїтися людей закликають також й "Амаль" з "Хезболлою", попросивши армію якнайшвидше упіймати снайперів,котрі відкрили вогонь по мітингувальникам і провокують у країні заворушення, що загрожують перерости в побоїще.

Хто такий Тарек Бітар, відсторонення якого вимагають шиїтські угруповання в Лівані

Сутички спалахнули незабаром після того, як суд відхилив юридичну скаргу на суддю Тарека Бітара, дозволивши йому відновити розслідування вибуху в серпні 2020 року, що зруйнував райони Бейрута. Тоді загинули понад 200 чоловік. Як відомо на даний момент, 47-річний суддя Тарек Бітар, якого вимагають відсторонити протестуючі, збирався викликати на допит у справі про вибух у порту декількох колишніх міністрів, у яких депутатська недоторканність, а також видав ордер на арешт, звинувативши чиновників у злочинній недбалості.

Екс-міністр фінансів і високопоставлений депутат від шиїтської партії "Амаль" Алі Хасан Халіл накинувся на нього після ордера на арешт, погрожуючи "політичною ескалацією", якщо хід розслідування "не буде виправлений".

"Хезболла" також є відомим критиком судді та закликає до його звільнення. Рух, занесений у чорний список США, але присутній у ліванському парламенті, звинуватив Бітара в політичній упередженості, а Вашингтон – у "втручанні" у розслідування.

Для родичів 215 жертв, загиблих під час вибуху, Бітар, який посмів піти проти еліт, інкримінувавши високопосадовцям звинувачення в халатності, – єдина надія на справедливість.

"Він совісний і в той же час сміливий. Це важливі якості для судді", – заявив Юсеф Лахуд, один із адвокатів, які представляють сім'ї жертв.

Справа, що веде Тарек Бітар, – найбільша після вбивства колишнього прем'єр-міністра Рафіка Харірі в 2005 році. Суддя практично ніколи не з'являється на публіці і не спілкується з пресою. Його знімки практично неможливо знайти в ЗМІ. Протягом своєї кар'єри суддя-католик з півночі Лівану зумів заробити собі репутацію "чесного і непідкупного" члена судової системи навіть серед своїх недоброзичливців.

В ООН уже висловили стурбованість тим, що відбувається в Бейруті. Спеціальний координатор Організації Об'єднаних Націй по Лівану Джоанна Вронека закликала проявляти стриманість і організувати безпеку громадян.

[ + – ] В ООН висловили стурбованість тим, що відбувається в Бейруті

Нагадаємо, вибух у порту Бейрута пролунав 4 серпня минулого року. Він був такої сили, що його почули навіть на Кіпрі. Ударна хвиля знесла половину міста, кількість загиблих вже в перші години перевалила за сотню, а поранених було понад 4000. Слідчі встановили, що вибух стався на складі хімічної продукції при проведенні зварювальних робіт. Без даху над головою залишилися 300 тисяч осіб. Основний причиною трагедії було названо недбалість. Збиток, заподіяний в результаті вибуху в порту Бейрута, був оцінений у 15 млрд доларів.