Беларусь не пригласила на выборы российских наблюдателей

Глава ЦИК Беларуси заявила, что белорусская сторона не может обеспечить коллегам безопасность в условиях пандемии коронавируса.

Избирательный комитет Беларуси не стал приглашать российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся 9 августа. ЦИК России не будет отправлять туда своих представителей.

Об этом заявила глава российского ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

"ЦИК России не считает возможным направить в Беларусь своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ", – отметила она.

Как заявила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, Беларусь не приглашала наблюдателей из ЦИК других стран, потому что не может обеспечить коллегам безопасность в условиях пандемии коронавируса.

По ее словам, белорусская сторона не может на сегодняшний день создать "специальные условия с дистанцированием, с отдельными машинами, с расселением".

Памфилова назвала такое решение Беларуси "весьма специфическим".

"Я, как руководитель Центральной избирательной комиссии России, не вправе ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег", – сказала она.

Памфилова добавила, что российские наблюдатели также не будут участвовать в выборах в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ).

"БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием", – объяснила российская чиновница.

Напомним, ЦИК Беларуси отклонил предложения правозащитников по дистанционному проведению выборов президента Беларуси из-за эпидемии COVID-19, заявив, что "нет времени на принятие этих мер".