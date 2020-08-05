В Бейруте есть травмированные и потерявшие имущество украинцы, – посол

Сведений об украинцах, которые могли быть ранены и погибнуть при взрывах, пока нет.

Есть семьи, у которых пострадало имущество, дома, квартиры. У людей есть незначительные травмы: порезы или ушибы. "Но очень серьезно пострадавших нет", – сказал посол Украины в Ливане Игорь Осташ в эфире телеканала "Украина 24".

По данным сооснователя сервиса отслеживания судов TankerTrackers Самира Мадани, в порту Бейрута в момент взрыва находились два украинских судна. Но у посла нет такой информации. "Мы пытаемся разыскать ее. Пока что это очень непросто, потому что много органов ливанской власти до сих пор парализованы, особенно те, которые находятся возле морского порта. Пока есть информация о том, что серьезно пострадал корабль ООН, там есть проблемы с моряками. Относительно наших граждан и судов пока такой информации нет", – сказал посол.

По словам начальника отдела менеджмента кризисной ситуации департамента консульской службы МИД Максима Коваленко, ведомство не знает, сколько украинцев пребывает в Бейруте.

Напомним, 4 июля в порту столицы Ливана Бейрута произошел мощный взрыв. Порт Бейрута уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км. Взрывную волну ощутили даже на Кипре – примерно в 200 км от Бейрута. Одной из жертв стал известный ливанский политик, генеральный секретарь право-христианской партии "Катаиб" Низар Наджарян.

Сначала было предположение, что взорвалась пиротехника, а потом выяснили, что в порту города взорвался склад, на котором хранилось 2 750 тонн аммиачной селитры.

В столице Ливана погибли как минимум 100 человек, больше 4000 пострадали.