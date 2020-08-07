США ввели санкции против главы Гонконга и еще 10 топ-чиновников

В общей сложности санкции коснутся 11 чиновников Гонконга и Китая, в том числе и главы администрации Гонконга Керри Лам.

Введенный в Гонконге закон о национальной безопасности подорвал автономию и нарушил права граждан региона, считают в США. Как ответная мера введены санкции против 11 чиновников региона.

Согласно сообщению Министерства финансов США, санкции введены за подрыв автономии Гонконга, а также за ограничение свободы выражения мнений и собраний граждан Гонконга.

Напомним, 30 июня Китай официально принял спорный закон о нацбезопасности Гонконга, который дает КНР новые полномочия и ограничивает свободы специального административного района. После чего Палата представителей США одобрила новые санкции. Закон предусматривает введение санкций против китайских чиновников, которые подрывают автономию Гонконга, а также против банков, которые имеют с ними дело.