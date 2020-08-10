ЦИК Беларуси опубликовал предварительные данные выборов: побеждает Лукашенко

В ЦИК не сообщили, сколько голосов они уже подсчитали, но уверяют, что результаты "уже сильно не изменятся".

Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласно данным Центризбиркома по состоянию на 9:00 утра 10 августа, побеждает на выборах с результатом 80,23%.

Об этом заявила глава ЦИК страны Лидия Ермошина на брифинге, сообщает Наша Ніва.

"По алфавиту сообщаю результаты кандидатов в президенты: Андрей Дмитриев – 1,04%, Анна Канопацкая – 1,68%, Александр Лукашенко – 80,23%, Светлана Тихановская – 9,9% и последний кандидат Сергей Черечень – 1,13 %. Против всех проголосовало 6,02%. Вот такие предварительные данные", – сообщила глава ЦИК.

В ЦИК не сообщили, сколько голосов они уже подсчитали, но уверяют, что результаты "уже сильно не изменятся".