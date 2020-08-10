Киев не получал сообщений из Беларуси относительно украинцев на протестах, – МИД

Посольство Украины в Беларуси пока не получало обращений в отношении задержанных или пострадавших граждан Украины во время протестов.

Об этом сообщили Укринформу в МИД Украины.

"По состоянию на данный момент обращений в отношении задержанных или пострадавших граждан Украины в Посольство Украины в Беларуси не поступало. Консульский отдел Посольства принимает меры по выяснению возможного наличия граждан Украины среди пострадавших и задержанных во время столкновений протестующих с правоохранителями", – сказано в сообщении.

Напомним, в Беларуси в результате массовых беспорядков были задержаны около 3 тысяч человек. Как отметили в Министерстве внутренних дел, к демонстрантам не применялось оружие. Итогами протестов стали один погибший и десятки пострадавших, которые находятся в больницах. В свою очередь, в МВД Беларуси заявили, что в результате протестов никто не погиб.