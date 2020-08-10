Китай наложит ответные санкции на 11 американских политиков

Ранее в США заявили, что налагают санкции на 11 китайских чиновников за их роль в ограничении политических свобод в Гонконге.

Под китайские санкции попадают сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, Том Коттон и Пэт Туми, а так же конгрессмен Крис Смит, исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, президент Национального фонда за демократию Карл Гершман и президент Freedom House Майкл Абрамовиц и др. Об сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя МИД КНР.

О содержании санкций не сообщается, но отмечается, что они вводятся в ответ на аналогичные меры, объявленные США 7 августа.

Тогда власти США заявили, что налагают санкции на 11 китайских чиновников, включая главу гонконгской администрации Кэрри Лам, за их роль в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии.

Власти Китая 10 августа назвали вмешательством во внутренние дела страны совместное заявление глав дипломатических ведомств США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии о том, что Пекин подрывает автономию Гонконга. Дипломаты назвали перенос парламентских выборов в Гонконге подрывом основных прав и свобод жителей специального административного района. Выборы были намечены на 6 сентября, их решили перенести на 5 сентября 2021 года "из-за пандемии коронавируса.

Ранее Китай назвал незаконными праймериз, которые провели демократические силы Гонконга, чтобы выбрать кандидатов для предстоящих выборов в Законодательный совет города. Праймериз в Гонконге, не являлась официальной частью избирательного процесса, привлекли около 600 тыс. человек. Жители города приняли участие в них, чтобы выбрать кандидатов от оппозиции, которые будут баллотироваться на выборах в сентябре.

Напомним, 30 июня парламент КНР принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Согласно ему, центральная власть страны создает в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом воспринял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга.

У нового закона появилась первая жертва: в Гонконге 10 августа задержан владелец местного издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лай, ему вменяют нарушение закона о национальной безопасности, сообщает South China Morning Post. В СМИ Лая называют сторонником демократии и пишут, что он высказывался в поддержку протестующих.

Фото: Felix Wong

Лая задержали рано утром у него дома. После этого в редакции Apple Daily прошли обыски с участием более чем 200 полицейских. Одновременно с бизнесменом были задержаны по меньшей мере семь человек, в том числе его двое сыновей и представители руководства его издания. Источники газеты в силовых структурах допускают, что в ближайшие дни возможны новые задержания.