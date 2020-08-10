Хью Грант поддержал протесты в Беларуси

По словам актера, среди задержанных есть и его друзья

Знаменитый английский актер Хью Грант прокомментировал протесты в Беларуси.

"Уважение и восхищение моим белорусским друзьям. Некоторые сейчас арестованы этим жестоким и коррумпированным режимом", написал звезда "Дневник Бриджит Джонс", "Четыре свадьбы и одни похороны" и других фильмов в своем Twitter.

Respect and admiration to my Belarusian friends. Some now arrested by this brutal and corrupt regime. https://t.co/822dHDmr3G — Hugh Grant (@HackedOffHugh) August 10, 2020

Ранее массовые протесты в Беларуси поддержал белорусский нападающий венгерского "Ференцвароша", подопечный украинского наставника Сергея Реброва, 28-летний Николай Сигневич. В своем Instagram в "сториз" футболист опубликовал фотографию, сделанную во время протестов, и написал: "Горжусь!".