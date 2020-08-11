Юрий Дудь поддержал протестующих в Беларуси

Автор многочисленных интервью и документальных фильмов о Колыме, ВИЧ/СПИД в России и прочих Юрий Дудь высказал свою поддержку протестующим в Беларуси. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Как я понимаю, в Беларуси интернет не работает, но VPN и прочие интернет-сарафаны творят чудеса, поэтому хочу написать короткое обращение к белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам – хоть молодым, хоть старым. Я знаю, что кто-то из них нас смотрит, потому что не раз фоткался с ними, когда бывал в Минске. Мужики! Я живу в другой стране – и в том числе поэтому молчал все это время (вроде не мое дело, плюс у нас самих проблем – полно). Но иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям", пишет журналист.

"Что я увидел из своей хаты за последние дни? Как вы бьете и стреляете в безоружных людей на улице. Причем не только тех, кто стоит против вас на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке во дворе или гуляет с собакой. Как ваш главный оппозиционный кандидат (простая, смелая, сильная женщина) пропала на какое-то время в здании ЦИК. Спустя сутки госмедиа распространили ее видеообращение, в котором она читает по бумажке. Я не эксперт и не конспиролог, но как-то очень сильно похоже на постанову в обмен на освобождение. Как несколько журналистов иностранного государства, приехавшие освещать выборы, просто пропали и почти двое суток не выходили на связь. Журналист всегда рискует – это норм. Но «рискую, получаю по голове, уворачиваюсь от пуль» - это одно, а «пропадаю без вести на 40 с лишним часов» - это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства".

Действия беларусских властей Дудь назвал ненавистью в адрес собственного народа и тотальной изоляцией от всех прогрессивных стран.

"Мое уважение и поклон всем людям, которые побороли свой страх и заявили об этом. Мое уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола", - завершил свое обращение Юрий Дудь.

Напомним, в Минске третий день продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.