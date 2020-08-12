Французская Liberation разместила на обложке изображение Путина в образе Джеймса Бонда

Так газета среагировала на сообщение о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

На изображении президент РФ держит шприц с российской вакциной от COVID-19 вместо пистолета, который на фото часто держит суперагент 007.

Рядом с коллажем помещен заголовок "Завтра не умрет никогда" – так называется 18-й фильм бондианы.

Российской вакцине и ситуации с эпидемией коронавируса во Франции посвящены первые четыре полосы Liberation.

Напомним, Россия одобрила вакцину от коронавируса для широкого использования после менее чем двух месяцев испытаний на людях, включая дозу, введенную одной из дочерей Владимира Путина.

Однако усеченный режим испытаний вакцины вызвал недоумение в других странах. Россия пропустила фазу №3 крупномасштабных испытаний на безопасность, которые обычно занимают месяцы. Вместо этого испытания этой фазы будут проводиться параллельно с массовым производством вакцины.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.

Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что Америка надеется получить одобрение вакцины от коронавируса к декабрю, и скептически отнесся к празднованию в России регистрации собственной вакцины. "Дело не в том, чтобы быть первым, – сказал он. – Важно иметь вакцину, которая была бы безопасной и эффективной для людей всего мира".