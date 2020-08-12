Белорусы в Вашингтоне вышли на митинг у Белого дома

Митинги в поддержку протестов в Беларуси докатились и до США

Белорусы, проживающие в США, вышли на митинг к Белому дому, чтобы привлечь внимание Дональда Трампа к протестам на родине. Об этом написал в Facebook пользователь Дмитрий Валуев.

Похоже, это не первый митинг за океаном. Ранее в соцсети публиковались видео того, как белорусы в США ожидают результатов голосования у посольства.

Напомним, митинги в поддержку белорусских протестов продолжают проходить в Киеве. А на здании мэрии города Львова вывесили бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов.