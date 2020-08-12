На здание мэрии Львова вывесили белорусский бело-красный флаг

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что его город солидарен с белорусским народом

На здание мэрии Львова вывесили бело-красно-белый флаг, один из символов белорусского народа. Об этом написал у себя в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

Напомним, в Киеве последние два дня проходили акции в поддержку белорусских протестов. А белорусский флаг, используемый как национальный в 1991-1995 годах, сегодня повесили на статую Жанны д'Арк в Париже.