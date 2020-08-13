Цветы лучше пуль. Как в Беларуси проходят дневные протесты

Днем протесты в Минске носят в целом мирный характер, но все так же требуют от Лукашенко покинуть президентское кресло

В Беларуси уже пятый проходят акции протестов. Если кадры вечерних противостояний порой вызывают ужас, то дневные митинги выглядят мирно и спокойно.

У керамического завода "Керамин" собралось около 300 человек, сообщает tut.by. Акцию организовали женщины и девушки — работницы предприятия. Они хлопали, иногда кричали «Уходи», «Жыве Беларусь», «Мы мирные люди».

Минчане продолжают выстраиваться в колонны, держа в руках цветы. В этой колонне, по информации свидителей, не меньше трехсот человек.

Также проходят митинги прихожан и священников разных церквей.

Похоже, на дневные протесты представители правоохранительных органов не реагируют.

Все фото взяты в Телеграм-канале tut.by

Напомним, сегодня в Минске послы стран Евросоюза, представители посольства США возложили цветы к стихийному мемориалу на месте, где погиб участник протестов. А в компаниях Яндекс и UBER в столице Беларуси произошли обыски.