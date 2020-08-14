Пентагон займется расследованиями случаев появления НЛО, – СМИ

Министерство обороны США сформирует спецгруппу для расследования случаев появления НЛО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников ведомства.

Отмечается, что ранее в проблеме пытались разобраться Военно-морские силы (ВМС) страны, так как именно пилоты фиксировали большую часть неопознанных летающих объектов.

По данным СМИ, курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист. Официальное заявление о формировании этой группы последует в ближайшие дни.

"Откровенно говоря, если это что-то из-за пределов нашей планеты, это может быть даже лучше, чем если мы наблюдаем какой-то технологический скачок в производстве китайцев, русских или какого-то другого противника", – сказал председатель комитета по разведке Сената США Марко Рубио.

Также сообщается, что члены Конгресса и официальные лица Пентагона давно выражают обеспокоенность по поводу появления неопознанных самолетов, которые пролетали над военными базами США, создавая опасность для военных самолетов.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Позже в Центре безопасности ВМС США объяснили недавние видео, опубликованные Пентагоном, где американские пилоты сталкиваются с НЛО.

Согласно недавним отчетам комитета Сената США, правительство ведет поиск НЛО в рамках программы "Неопознанная Целевая группа по явлениям в воздухе" (UAPTF), которая принадлежит Управлению военно-морской разведки США. Программа занимается сбором наблюдений необъяснимых летательных аппаратов.