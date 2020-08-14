Лукашенко: Я пока живой и не за границей

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал забастовки предприятий, охватившие страну, заявив, что никуда не собирается уезжать на фоне массовых протестов.

Об этом сообщает TUT.by.

"Для начала – я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", – сказал Лукашенко на совещании по работе стройотрасли.

Говоря о забастовках предприятий, он отметил, что трудовые коллективы – это основа страны.

"Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать – пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что простой на предприятиях может негативно отразиться на экономике Беларуси.

"В случае с "Беларуськалием", если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде.

Если они забастуют на два дня, то конкуренты, россияне и канадцы, перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", – сказал Лукашенко.

По его словам, аналогичная ситуация может возникнуть на машиностроительных предприятиях.

"Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", – отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией, и все борются за эти рынки.

"Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите – бастуйте, хотите работать – работайте", – подытожил Лукашенко.

Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что в стране забастовок нет, а правительство находится в тесном контакте с руководителями предприятий и профсоюзными организациями.

В то же время, к акциям протеста против результатов президентских выборов присоединились крупнейший в Беларуси автомобильный завод стране БелАз, предприятие Терразит, завод Гродно-Азот, фармацевтический завод Белмедпрепараты и другие.