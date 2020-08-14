В МВД Беларуси отрицают издевательства над задержанными в камерах

Тем временем, украинцы, которых недавно освободили, заявили, что при задержании их избивали.

Замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков утверждает, что в изоляторах не было каких-либо издевательств над задержанными во время протестов.

Об этом он заявил журналистам, передает белорусская служба "Радио Свобода".

"Мне сказали, что в камере никого не избивали", – сказал Барсуков.

Кроме того, он пообещал "освободить всех, кого сможет".

Тем временем, украинцы, которых недавно освободили, заявили, что при задержании их избивали, но "меньше, чем белорусов".

Об этом заявила правозащитница Татьяна Равяко, которая встречалась с украинцами, в комментарии белорусскому корреспонденту "Радио Свобода".

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине переживают за все, что происходит в Беларуси и призвал власти соседней страны воздержаться от незаконных задержаний и насилия.