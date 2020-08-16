В Беларуси объявлен в розыск оппонент Лукашенко Цепкало, – штаб

В Беларуси политика Валерия Цепкало, которого ЦИК отказался регистрировать кандидатом в президенты, объявили в розыск. Об этом сообщили в избирательном штабе Цепкало, передает Интрефакс-Запад.

"Весьма срочно! ГУУР КМ МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст 430 УК РБ, разыскивается гражданин Республики Беларусь Цепкало Валерий Вильямович <…> Прошу на розыск преступника ориентировать личный состав ОВД и приданные силы", – говорится в ориентировке, которую штаб предоставил агентству.

Также в штабе подчеркнули, что юристы Цепкало пока не получали официального подтверждения о розыске. Они предполагают, что не получили документ в связи с выходными.

По данным СМИ, еще вчера, 15 августа, Цепкало появился в базе розыска МВД России.

Еще в конце июля Цепкало уехал из Беларуси в Москву из-за опасений ареста. Уже в начале августа незарегистрированный оппонент Лукашенко перебрался в Киев. После этого, 16 августа, его супруга Вероника Цепкало въехала на территории Украины, перед этим ее несколько часов не выпускала российская сторона.