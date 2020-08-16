Украина в ПАСЕ инициировала декларацию по событиям в Беларуси

В документе осуждается применение насилия и требование проведения независимого расследования относительно неправомерного применения силы против протестующих.

Руководитель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько инициировала декларацию, касающуюся событий в Беларуси.

Об этом Ясько написала на своей странице в Facebook.

"Я инициировала Белорусскую декларацию – документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации", – сообщила Ясько.

По ее словам, декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ. Кроме того, документ подписали иностранные партнеры Украины, главы делегаций: Эстонии – Мария Юферева-Скуратовски, Латвии – Инес Либина-Эгнер, Литвы – Альгирдас Буткевичюс и Великобритании – Роджер Гейл.

Подписанты заявляют, что кампания по выборам президента Беларуси, голосование 9 августа и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не показывают свободного волеизъявления граждан Беларуси.

В догументе говорится об осуждении применения насилия к участникам мирных собраний, призыве властей о немедленном освобождении всех задержанных.

В документе также предостерегают Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Напомним, 14 августа Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. По его словам, беспорядки организованы из-за границы, для чего в страну приехали специально обученные люди, в том числе "с криминальным прошлым". В связи с этим Лукашенко призвал обычных граждан "не высовываться на улицы" и не принимать участия в протестах, чтобы не стать "пушечным мясом".