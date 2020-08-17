В Новой Зеландии из-за коронавируса решили перенести парламентские выборы
Впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о переносе парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября.
Об этом сообщает New Zeland Hearld.
По ее словам, решение, принятое после обсуждения с другими политиками, связано с распространением COVID-19 в стране.
11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования, в числе заболевших оказались члены одной семьи из Окленда.
"Вопрос переноса выборов обсуждали между политиками, после чего было принято окончательное решение", – сообщила Ардерн.
Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс, призывавший к отсрочке, заявил, что "здравый смысл возобладал".
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. Отметим, глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что украинские органы власти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса в связи с тем, что никто не предусмотрел дополнительные расходы из государственного бюджета на закупку масок и других средств защиты.