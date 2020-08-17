В Новой Зеландии из-за коронавируса решили перенести парламентские выборы

Впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о переносе парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября.

Об этом сообщает New Zeland Hearld.

По ее словам, решение, принятое после обсуждения с другими политиками, связано с распространением COVID-19 в стране.

11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования, в числе заболевших оказались члены одной семьи из Окленда.

"Вопрос переноса выборов обсуждали между политиками, после чего было принято окончательное решение", – сообщила Ардерн.