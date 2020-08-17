Пандемия коронавируса COVID-19

В Новой Зеландии из-за коронавируса решили перенести парламентские выборы

В Новой Зеландии из-за коронавируса решили перенести парламентские выбор...

Фото: orangesmile.com

Впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о переносе парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября.

Об этом сообщает New Zeland Hearld.

По ее словам, решение, принятое после обсуждения с другими политиками, связано с распространением COVID-19 в стране.

11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования, в числе заболевших оказались члены одной семьи из Окленда.

"Вопрос переноса выборов обсуждали между политиками, после чего было принято окончательное решение", – сообщила Ардерн.

Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс, призывавший к отсрочке, заявил, что "здравый смысл возобладал".

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ухудшение ситуации с коронавирусом может повлиять на проведение местных выборов. Отметим, глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что украинские органы власти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса в связи с тем, что никто не предусмотрел дополнительные расходы из государственного бюджета на закупку масок и других средств защиты.