Вагнеровцы рассказали, что узнали о выборах случайно и уже в Беларуси

Освобожденные россияне заявили, что впервые о выборах они узнали с плаката в белорусском магазине.

Задержанные и депортированные в РФ россияне, которых в Беларуси назвали членами ЧВК "Вагнера", рассказали о том, чем они там занимались.

Высланных из Беларуси россиян показали во вчерашнем вечернем выпуске новостей, 16 августа, на российском государственном "Первом канале".

Двоих мужчин в масках, имен которых не называют, представили как "россиян, ставших жертвами провокации украинских спецслужб".

По словам собеседников канала, они направлялись на работу – охранять нефтяные месторождения в Ливии и Венесуэле, а в Беларуси застряли, из-за того, что занимавшаяся логистикой поездки женщина сообщила, что не может состыковать рейсы для большой группы.

"Она сказала, что у нее не получается состыковать рейсы "Минск – Стамбул", "Стамбул – Гавана", "Гавана – Каракас". Сказала, что закажет нам новые билеты. После чего предложила нам санаторий в Беларуси", – рассказал один из собеседников.

По их словам, они ничего не знали о том, что в Беларуси должны быть выборы, и узнали, уже когда находились в стране.

"Политическими моментами не интересовались, потому что у нас это просто была транзитная страна, дружественная страна по отношению к Российской Федерации. Ребята узнали, когда пошли в магазин, что там висит плакат, что будут выборы президента", – заявил один из интервьюируемых.

Напомним, на днях, "Вагнеровцы", задержанные на территории Беларуси, вернулись в Россию. Там они начали давать интервью, и рассказали, что произошедший в Беларуси инцидент "напоминал какой-то сюрреализм".