"Репрессии – это не ответ". В ООН отреагировали на протесты в Беларуси

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Беларусь к разрешению ситуации в стране путем диалога.

Об этом сказал спикер генсека Стефан Дюжаррик, сообщает пресс-служба ООН.

"Генеральный секретарь считает, что недовольство людей должно быть услышано и что репрессии – это не ответ... Он внимательно следит за развитием событий в стране, и подчеркивает важность предоставления всем белорусам возможности реализовать свои гражданские и политические права. Это включает мирное выражение их взглядов в соответствии с законом. Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации. Утверждения о пытках и другом жестоком обращении с задержанными должны быть тщательно расследованы", – сказал спикер.

Он напомнил, что в пятницу Генеральный секретарь обнародовал заявление.

"В котором сказал, что он внимательно следит за развитием событий и подчеркнул важность дать возможность белорусам воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами. А это включает право выражать их взгляды мирно и в соответствии с законом", – говорится в сообщении.