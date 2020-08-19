Жириновский: До конца этого года Белоруссия войдет в состав России

По словам скандально известного политика, в составе России будут две области – Минская и Могилевская.

Скандально известный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен уйти в отпуск на три месяца, а парламент страны за это время проголосовать за вхождение Беларуси в состав России.

Об этом он сказал в эфире радиостанции Эхо Москвы.

Таким образом, по мнению политика, Беларусь может стать частью России до конца 2020 года.

"Лукашенко надо сейчас заменить себя нейтральным человеком, пророссийским. Пусть он его назначит председателем правительства Белоруссии и уйдет в отпуск на три месяца, а все вопросы будет решать новый председатель правительства. Парламент будет его рукой", – сказал Жириновский.

"И они тогда войдут в состав (России) до 1 января 2021 года. Будут две области – Минская и Могилевская", – добавил он.

Жириновский считает, что если Лукашенко примет такое решение, он войдет в историю, а белорусы хорошо заживут.

"В его интересах уйти красиво, как Богдан Хмельницкий, чтобы он вошел в историю. Пусть лучше Белоруссия присоединится к России, и он как последний президент подпишет все документы. Это единственный безболезненный путь. Мы же не говорим об оккупации. Мы ничего плохого не сделаем. У них будут более низкие цены на газ, нефть, энергоресурсы. И белорусы будут в восторге от этого присоединения", – сказал Жириновский.

Отметим, Владимир Жириновский поддержал протесты в Беларуси, назвав их началом конца режима президента Александра Лукашенко.