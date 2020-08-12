"Страшный конец режима": Жириновский поддержал протесты в Беларуси

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский поддержал протесты в Беларуси, назвав их началом конца режима президента Александра Лукашенко.

Об этом лидер ЛДПР написал в своем Twitter.

"Беларусь созрела, чтобы покончить с режимом Лукашенко. Он предал свой народ, и против него восстала вся страна. Белорусские протесты – начало конца для Лукашенко. Он сам это понимает. Сколько он еще продержится – неделю, месяц, год – все равно ему придется бежать из страны", – написал Жириновский.

Еще в день выборов Жириновский заявил, что выражает солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Беларуси. Он также добавил, что Лукашенко ждет судьба Януковича.

"Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Белоруссии, прежде всего, с грубо задержанными журналистами "Дождя". Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждёт судьба Януковича", – написал Жириновский.

На следующий день после выборов политик написал, что сажать в тюрьму кандидатов в президенты является позором для власти.

"Дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчета голосов арестовывать протестующих. Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня он потерял страну", – написал Жириновский.

Отметим, еще накануне президентских выборов в Беларуси Владимир Жириновский призвал Александра Лукашенко снять свою кандидатуру.

В Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

В белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты. В третий день протестов задержали еще тысячу человек.